Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В Чувашии прожиточный минимум в среднем на душу населения в третьем квартале достигнет 9804 рублей. На рост повлияло увеличение расходов на непродовольственные товары и услуги. При этом среди регионов Поволжья республика по данному показателю занимает десятое место, в то время как в четырёх субъектах ПФО величину прожиточного минимума снизили. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 11 ноября, на заседании правительства Чувашии.

По информации министерства труда, в Чувашии в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом прожиточный минимум в среднем на душу населения увеличилась на 0,4% и достиг 9804 рубля, в абсолютном выражении рост составил 41 рубль. В том числе для трудоспособного населения прожиточный минимум возрос до 10 414 рублей (увеличение на 0,5%, или на 53 рубля), для пенсионеров составил 7951 рубль (рост на 0,2%, или на 12 рублей), для детей — 9883 рубля (увеличение на 0,3%, или на 32 рубля).

В минтруде поясняют, что за данный период расходы на продукты на продукты питания сократились на 87 рублей в месяц, более всего подешевели овощи, фрукты и молочные продукты. Месячные траты на непродовольственные товары увеличились на 68 рублей в связи с ростом цен на стройматериалы, мебель, электротовары, трикотаж, медикаменты. Расходы на услуги возросли на 57 рублей в месяц из-за роста цен на ЖКУ, услуги пассажирского транспорта, бытовые и медицинские услуги.

«Справочно отмечу, что аналогичная величина за третий квартал по сравнению со вторым кварталом, если смотреть в разрезе Приволжского федерального округа, увеличилась практически в большинстве регионов, кроме Пермского края, Пензенской области и Республики Мордовия. Чувашская Республика, если смотреть в разрезе регионов ПФО, находится на десятом месте. В ряде регионов даже отмечается снижение величины прожиточного минимума — например, в Саратовской, Ульяновской, Нижегородской областях и Башкирии», — сказал министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

Напомним, величина прожиточного минимума влияет на социальные доплаты и рассчитывается ежеквартально на основании данных Чувашстата об уровне потребительских цен на продукты питания и инфляции. При расчёте используются данные по потребительской корзине, которая включает 11 групп и 42 наименования продуктов питания.

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