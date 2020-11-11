Киев, , 11:55 — REGNUM Служба безопасности Украины в настоящий момент проводит расследование относительно аудита энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщил в эфире украинского телевидения вечером 10 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что ранее в «Нафтогазе» был проведен аудит за последние годы работы.

«Есть результаты такого аудита… государственная аудиторская служба проводила его… и эти результаты являются отрицательными. Часть из них мы уже видели в СМИ, но там были представлены некорректные материалы. По результатам аудита СБУ сейчас проводит расследование. Результаты будут обнародованы», — сказал Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре стало известно, что глава государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил правительству результаты ревизии деятельности НАК «Нафтогаз Украины» за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года. Аудиторы заявляют, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

Ранее минфин Украины спрогнозировал, вследующие четыре года из-за «коронакризиса» убытки группы «Нафтогаз» превысят 21 млрд грн.