Москва, , 11:54 — REGNUM Почти треть жителей РФ заявляют о том, что хотели бы обзавестись новым жильем, а значит в стране есть потенциал для дальнейшего развития ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что в РФ сохраняется потенциал для дальнейшего роста ипотеки, но только 10% семей имеют ипотечные кредиты.

«В чем смысл потенциала ипотеки? У нас треть населения страны заявляет о том, что хотела бы улучшить свои жилищные условия. Это означает, что больше 12−15 млн домохозяйств хотели бы купить себе квартиру. То есть потенциал дополнительного жилищного строительства — полтора десятка миллионов квартир. Но проблема в том, что платежеспособный спрос — это верхние 10%, — сказал Зубец. — И для того, чтобы люди имели возможность купить квартиру, надо либо повышать их доходы, либо понижать стоимость жилья. Одно из двух. И понятно, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области обеспечить дешевое жилье невозможно по разным причинам».

Но, как пояснил Зубец, этого можно добиться в провинциальных центрах.

«Поэтому если мы хотим, чтобы у нас 30% населения страны купили жилье в ипотеку, то необходимо удешевлять стоимость строительства, снижать издержки застройщиков», — добавил Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал о том, должны ли власти РФ помочь тем гражданам, которые осуществляют индивидуальное жилищное строительство.

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