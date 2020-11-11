Москва, , 11:52 — REGNUM Роль цены на нефть в макроэкономических прогнозах Банка России ушла на второй план. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Цена на нефть ушла на второй план не только и не столько из-за того, что пандемия предъявила нам и всему миру вызовы нового порядка, но и потому что благодаря бюджетному правилу, плавающему курсу рубля колебания цены на нефть оказывают теперь меньшее воздействие на основные экономические параметры», — заявила Набиуллина.

«Это важный итог политики обеспечения макроэкономической стабильности», — отметила она.