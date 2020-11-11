Москва, , 11:51 — REGNUM Арбитраж Москвы 8 декабря 2020 года начнёт рассматривать многомиллионный иск госкорпорации «Роскосмос» к АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», которое специализируется на разработке различных систем наземного, воздушного, космического и морского базирования для передачи информации, а также получения изображений космических аппаратов, ракет-носителей и многого другого. С предприятия требуют более 43 млн рублей аванса, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан ещё 3 ноября, 9 ноября дело принял к производству судья Чадов.

В споре речь идёт «о взыскании аванса в размере 43 298 640 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 006 793,47 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства». Подробности дела пока неизвестны.

На сайте корпорации уточняется, что среди прочего она занимается разработкой средств ракетного вооружения при полигонных испытаниях, для мониторинга техногенных катастроф, а также разрабатывает системы, которые входят в систему ГЛОНАСС. Общество создано в октябре 2009 года через преобразование одноимённого института. Входит в дивизион «Роскосмоса».