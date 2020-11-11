Москва, , 11:48 — REGNUM Помимо заботы о застройщиках, которые возводят в РФ крупные жилые комплексы, власти страны должны озаботиться созданием льготных государственных программ для поддержки индивидуального строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Еще одна интересная тема — это льготная ипотека и льготные программы для поддержки индивидуального строительства. Оно у нас последнее время растет достаточно быстро, но будет лучше, если государство обратит внимание не только на строительство крупных жилых комплексов, но и на тех, кто сам строит себе дома, — сказал Зубец. — Для этого нужна упрощенная разрешительная процедура, дополнительные налоговые льготы, облегчение доступа к строительным материалам, удешевление подключения к инфраструктурным коммуникациям».

При этом Зубец отметил, что очень важно заставить застройщиков строить не только в Москве и в Подмосковье.

«Они очень любят строить огромные жилые комплексы или в окрестностях Санкт-Петербурга, или в Подмосковье. А надо заставить их строить жилье в провинции, в крупных городах. Да, там прибыли меньше, но за счет того, что будет развиваться жилищное строительство в провинциальных центрах, люди туда поедут, и рабочая сила будет удерживаться там, — сказал экономист. — В противном случае мы увидим, что треть населения страны будет сосредоточена в двух городах. Да, это даст застройщикам колоссальные прибыли, но для страны это вредно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, почему в строительном секторе РФ должно работать меньше иностранных рабочих.

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