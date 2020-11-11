Иркутск, , 11:44 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 11 ноября, в ходе очередной сессии областного парламента обнародовал проект бюджета региона на ближайшие три года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, со ссылкой на слова главы региона, в 2021—2023 годах этот главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность.

Проект бюджета Иркутской области на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность Пресс-служба правительства Иркутской области

По итогам первого чтения доходы бюджета на 2021 год утверждены в объеме 166,7 млрд рублей, в 2022 году — 167,1 млрд, в 2023 году — 175,8 млрд рублей. Расходы 180,7 млрд рублей на 2021 год, 175,5 млрд рублей — на 2022 год и 173 млрд рублей — на 2023 год.

«В структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 2021 году — это почти две третьих расходов (67%). Важно помнить: за каждой строчкой в бюджете стоят люди, которые ждут от нас реальных шагов по улучшению их жизни. Именно поэтому мы должны вести ответственную и эффективную бюджетную политику. Политику, где преобладают социальные расходы», — подчеркнул Игорь Кобзев.

В документе предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, с 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тыс. рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 млрд рублей. Также в проекте областного бюджета нашла свое отражение инвестиционная составляющая.

«Регион не может развиваться без проведения капитального ремонта учреждений бюджетной сети, строительства дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На эти цели в следующем году планируется направить более 18 млрд рублей», — сообщил Игорь Кобзев.

По словам главы региона, правительство Иркутской области прекрасно осознает все сложности формирования бюджета при ограниченных доходах.

«Поэтому мной принято решение поддержать местные бюджеты и передать на муниципальный уровень, начиная с 2021 года, дополнительные доходы в части платы за негативное воздействие на окружающую среду и налога по упрощенной системе налогообложения. Это почти 600 миллионов рублей. При этом мы не будем сокращать прямой объем финансовой поддержки муниципальных образований», — заявил Игорь Кобзев.

По информации министерства финансов Приангарья, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021−2023 годы Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического роста. В период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов — вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности.

Крупнейшими из них являются: строительство газоперерабатывающего завода (ООО «Иркутская нефтяная компания»), строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске (АО «Группа «Илим»), создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов) на базе АО «Фармасинтез», разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области (ПАО «Газпром») и другие.

«В свою очередь хочу заверить всех, что представленный сегодня бюджет является стартовым. Правительством Иркутской области будут — и уже принимаются — все необходимые меры по улучшению его параметров. Готов лично встретиться с вами, уважаемые депутаты, перед вторым чтением бюджета», — резюмировал Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что бюджет Приангарья сохранит социальную направленность губернатор Игорь Кобзев сообщал ещё в октябре 2020 года. Тогда отмечалось, что достижение целевых показателей национальных проектов будет осуществляться посредством реализации 41 регионального проекта, встроенных в 21 государственный проект.

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