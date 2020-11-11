Москва, , 11:44 — REGNUM Действующее законодательство о банкротстве в России устарело. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Что касается возможной амнистии, изменений в рамках банкротств и взаимоотношений банков и бизнеса — если есть конкретные предложения, тоже готовы рассмотреть», — заявила Набиуллина.

По его словам, в настоящее время правительством РФ уже готовятся изменения в законодательство о банкротстве.

«Предыдущий закон был принят в начале 2000-х годов. Жизнь развивается, мы должны посмотреть, что сработало, что не сработало», — указала она.

«Конечно, сейчас эффективные процедуры банкротства очень важны. На этом этапе, понимая, что в экономике будут происходить структурные сдвиги, надо, чтобы они были рабочими и эффективными», — подчеркнула Набиуллина.