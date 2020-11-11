Москва, , 11:41 — REGNUM Государственные программы льготного ипотечного кредитования очень выгодны и для населения, и для экономики в целом, но нужно проводить политику, направленную на снижение численности иностранных рабочих в строительном комплексе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Льготные программы выгодны и для населения, и для страны в целом. Население получает квартиры, а экономика — дополнительные возможности роста. Строительный комплекс — это одна из внутренних историй, не связанных с импортом, и она позволяет экономике чувствовать себя более уверенно. Но надо понимать, что если мы хотим, чтобы строительный комплекс работал на интересы России, то нужно проводить политику по снижению числа иностранных рабочих в строительном комплексе. Это очень важная тема, — сказал Зубец. — Крупные застройщики — это один из главных секторов, который привлекает иностранную рабочую силу. И получается, что за льготные деньги российских банков зарабатывают не российские граждане, а граждане Таджикистана, Киргизии и других стран. Я спокойно отношусь и к Таджикистану, и к Киргизии, но в условиях экономического кризиса приоритет занятости должен отдаваться гражданам России».

Как подчеркнул Зубец, если, реализуя льготные программы, допускать избыток импортной рабочей силы, то это будет «выбрасыванием денег на ветер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, завершится ли в РФ государственная программа льготной ипотеки.

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