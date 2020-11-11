Москва, , 11:35 — REGNUM Маловероятно, что российские застройщики, которые располагают колоссальными лоббистскими возможностями, согласятся на окончательное завершение государственной программы льготной ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сказавшей, что ипотека в РФ останется доступной и после завершения льготной госпрограммы.

«Ипотека в РФ всегда была доступна. Вопрос, для кого и в каком объеме. У населения по-прежнему достаточно большой объем свободных денег на руках. В российских банках лежит больше 31 трлн рублей, и в принципе с учетом того, что огромное количество людей желают приобрести недвижимость, ипотека оказывается одним из драйверов развития экономики, — сказал Зубец. — Я не очень верю в то, что льготная программа завершится. Понятно, что одна фаза этой программы завершится, но за ней последует другая. Какие-то другие льготные программы. Потому что крупные застройщики в нашей стране — это группа, которая располагает колоссальными лоббистскими возможностями».

И они, как подчеркнул Зубец, кровно заинтересованы в том, чтобы льготные программы продолжались.

«Застройщики на этом зарабатывают бешеные деньги. Поэтому я не верю в то, что льготные программы завершатся», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что динамика ипотечного кредитования в настоящее время не влечёт избыточной закредитованности населения.

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