Москва, , 11:27 — REGNUM В настоящее время на фоне снижающихся процентов по банковским вкладам граждане России проявляют всё больший интерес к инвестициям на фондовом рынке, что создаёт для них же известные финансовые риски. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Более 7,5 млн человек уже имеют брокерские счета на бирже и пробуют свои силы на фондовом рынке. Только за октябрь у нас прирост этих счетов — 736 тысяч», — заявила Набиуллина.

«Всё же всё больше людей выходит на фондовый рынок, делают это впервые, и нам очень важно защитить их права», — отметила она.

Закон о категоризации инвесторов уже принят, но вступает в силу с 2022 года, напомнила она.

«А бурный рост розничных инвесторов происходит сейчас и продолжится в следующем году. И нам нужно не дать за это время людям разочароваться в фондовом рынке», — подчеркнула председатель ЦБ РФ.

«Мы будем внимательно мониторить все практики продаж, раскрытие информации. Но, возможно, понадобятся более серьёзные меры, когда мы будем обращатьсся к вам за поддержкой по этому вопросу», — обратилась она к депутатам.