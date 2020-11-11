Москва, , 11:22 — REGNUM Рост интереса к фондовому рынку со стороны граждан не создаёт угроз для банковского сектора, которые начали лишаться банковских вкладов из-за изменения предпочтений клиентов. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Более 7,5 млн человек уже имеют брокерские счета на бирже и пробуют свои силы на фондовом рынке. Только за октябрь у нас прирост этих счетов — 736 тысяч», — заявила Набиуллина.

Это значимый фактор изменений в финансовой сфере, но он нас тревожит не столько потому, что банки могут потерять фондирование — граждане выходят на фондовый рынок через брокеров, которыми являются те же банками, и часто именно банки стимулируют выбирать инвестиции.

«И депозиты не теряют своей привлекательности — ставки выше инфляции, их будут выбирать люди, для которых надёжность важнее доходности», — отметила она.

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