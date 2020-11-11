Бразилиа, , 11:24 — REGNUM В 2020 году Южная Корея может занять десятое место в мире по объёму ВВП. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Бразильского института экономики (IBRE).

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Согласно опубликованным данным, в 2019 году по объёму ВВП Бразилия занимала 9-е место в мире, однако в текущем году она опустится на 12-е место, уступив Канаде, Южной Корее и России.

По прогнозам, в 2020 году ВВП Южной Кореи и Канады сократится до $1,6 трлн, России — до $1,5 трлн, а Бразилии — до $1,4 трлн.

В первую пятёрку, по мнению специалистов, войдут: США ($20,8 трлн), Китай ($15,2 трлн), Япония ($4,9 трлн), Германия ($3,8 трлн) и Великобритания ($2,6 трлн).

Эксперты отмечают, что на сокращение ВВП во многом оказало влияние пандемия коронавируса и резкое падение курса национальных валют.