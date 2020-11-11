Москва, , 11:14 — REGNUM Проблема транзакционных издержек, связанных с расчётами и переводами средств, в России в настоящее время стоит особенно остро. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Систему быстрых платежей мы создаём как возможность конкуренции для всех банков — такую инфраструктуру, чтобы расчёты в нашей стране осуществлялись дешёвым и удобным способом», — заявила Набиуллина.

«Задача — в том числе снизить то, что называется транзакционными издержками экономики», — подчеркнула она.

По её словам, у многих банков растут комиссионные доходы от проведения расчётов, что нежелательно.

«Для экономики действительно принципиально важно, чтобы издержки на проведение расчётов снижались. Потому должна быть создана инфраструктура, которая позволяет удешевлять такого рода услуги и развивать конкуренцию и для банков, и для других платёжных сервисов, — пояснила председатель ЦБ РФ.

«Мы в этом направлении будем двигаться дальше, учитывая в том числе и законодательные возможности», — добавила она.