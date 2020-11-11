Москва, , 11:10 — REGNUM Ситуация с рынком недвижимости на фоне снижающихся ставок по ипотеке в разных регионах складывается совершенно по-разному. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ситуация по регионам очень различается. И в том числе влияние льготной ипотеки на цены по-разному в разных регионах складывается», — заявила Набиуллина.

В крупных городских агломерациях разрыв спроса и предложения более значим, отметила она.

«Плюс к этому в части регионов предложение тоже ограничено, потому что низкомаржинальные проекты, мало этих проектов, нет масштаба. Это создаёт проблемы», — указала председатель ЦБ РФ.

«Мы с правительством тоже обсуждали, что нужно найти способы поддержки региональных проектов строительства, чтобы этого разрыва в спросе и предложении не было и в ряде регионов, где крупным строительным подрядчикам неинтересно работать», — подчеркнула она.

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