Краснодар, 11 ноября 2020, 11:03 — REGNUM Потребность в иностранной рабочей силе на рынке труда Краснодарского края будет пересмотрена с учётом растущей на фоне пандемии безработицы в регионе. Ситуация обсуждалась 10 ноября на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе администрации края. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оценить в целом экономическую целесообразность пребывания трудовых мигрантов в крае.
В 2020 году, по данным ГУ МВД, в регионе на учет поставлено около 320 тысяч иностранных граждан. При этом в целом наблюдается снижение миграционной активности на 50% в сравнении с 2019 годом. С начала текущего года в регионе проведено около 6 тыс. рейдов по выявлению нелегальных мигрантов, особое внимание уделяется стройкам социальных объектов.