Краснодар, , 11:03 — REGNUM Потребность в иностранной рабочей силе на рынке труда Краснодарского края будет пересмотрена с учётом растущей на фоне пандемии безработицы в регионе. Ситуация обсуждалась 10 ноября на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе администрации края. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оценить в целом экономическую целесообразность пребывания трудовых мигрантов в крае.

Трудовые мигранты Focus.kg

«У нас достаточно местных жителей, которые нуждаются в работе. За период пандемии уровень безработицы в регионе увеличился. 117 тысяч кубанцев ждут трудоустройства. В этих условиях давайте внимательно изучим необходимость привлечения трудовой миграции. Оценим реальную потребность в иностранной рабочей силе на нашем рынке труда», — сказал Кондратьев.

В 2020 году, по данным ГУ МВД, в регионе на учет поставлено около 320 тысяч иностранных граждан. При этом в целом наблюдается снижение миграционной активности на 50% в сравнении с 2019 годом. С начала текущего года в регионе проведено около 6 тыс. рейдов по выявлению нелегальных мигрантов, особое внимание уделяется стройкам социальных объектов.