Москва, 11 ноября 2020, 11:03 — REGNUM Германия так надеялась на избрание Джо Байдена, думая, что санкции по «Северному потоку — 2» будут ослаблены, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, страховые и сертификационные компании могут попасть под санкции США за сотрудничество с российскими судами в рамках проекта «Северный поток — 2».
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