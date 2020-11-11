Москва, , 11:03 — REGNUM Германия так надеялась на избрание Джо Байдена, думая, что санкции по «Северному потоку — 2» будут ослаблены, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Возможно, что так и будет, но пока законодатели продолжают свою логику давления и повторно закрепляют их в законе о бюджете, чтобы президент Байден или Трамп не смог их отклонить.

Это ставит Германию перед выбором: потерять десятки миллиардов евро или игнорировать решение Вашингтона. Очень сложный выбор», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, страховые и сертификационные компании могут попасть под санкции США за сотрудничество с российскими судами в рамках проекта «Северный поток — 2».

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