Москва, , 10:46 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвергла риски от увеличения длинных операций по РЕПО, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Они направлены на то, чтобы поддерживать процентные ставки на том операционном уровне, который мы для себя определяем, и эти операции вызваны именно неравномерностью расходов бюджета», — заявила Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Бюджет достаточно активно занимал сейчас на рынке, основные траты придутся на конец года, и тогда эти деньги поступят в банковскую систему, поэтому эти колебания ликвидности, еще учитывая, что ликвидность неравномерно распределена между банками, именно на это и направлены такие операции», — сказала она, отвечая на вопрос о включении «печатного станка», об увеличении длинных операций по РЕПО.

«Но никакого влияния эти операции на денежно-кредитные условия не имеют. Мы поддерживаем ставки краткосрочные денежного рынка возле ключевой — это наша операционная цель. Никаких рисков нет. Нет, как называется, «включения печатного станка» и инфляционных рисков», — заверила глава ЦБ.