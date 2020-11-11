Москва, , 10:45 — REGNUM Темпы потребительского кредитования в России находятся на адекватном уровне. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Мы снизили надбавки по новым ипотечным и потребительским кредитам. Надбавки зависят от долговой нагрузки заёмщиков, и банкам более выгодно выдавать кредиты людям с более низким показателем долговой нагрузки», — заявила Набиуллина.

«Таким образом мы сохраняем контроль над ситуацией и поддерживаем рост кредитования», — указала она.

Темпы роста потребительского кредитования в 2019 года были замедлены, и в настоящее время уровень кредитной нагрузки на граждан находится на удовлетворительном уровне.