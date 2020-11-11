Москва, , 10:42 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 11 ноября стоит ожидать возобновления тенденции к укреплению рубля после технического отката днем ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара оттолкнется от сопротивления в 76,80 руб. и возьмет курс на повторение минимума с октября в 75,80 руб. По евро ориентиром выступит 89,70 руб. после касания отметки 90,80 руб. 10 ноября.

Драйвером выступит ситуация на рынке энергоносителей, где котировки марки Brent растут на 1%, преодолев отметку в $44 максимум с 3 сентября.

Минэнерго США в новом отчете отметило сохранение в октябре спроса на черное золото на уровнях сентября, невзирая на ухудшение эпидемиологической ситуации и повысило свои прежние оценки по году в целом.

На мнение специалистов не повлияло введение карантина во многих странах Европы с начала ноября. Вдобавок к этому участники рынка отреагировали на комментарий министра энергетики Саудовской Аравии, который заявил, что страны ОПЕК+ могут изменить условия своего соглашения о сокращении добычи в зависимости от обстоятельств. Пока рынок ждет переноса срока планового уменьшения сокращения добычи на 1,9 млн барр./сутки с января на апрель.

В целом финансовые рынки остаются в «подвешенном» состоянии. В США зарегистрирован рекорд по госпитализациям COVID-19, а признаваемый как победитель прошедших выборов президента США Джо Байден говорит о «непростой зиме».

Наблюдатели не исключают, что после вступления в должность он может рассмотреть вариант введения экономических ограничений для снижения распространения нового коронавируса.

Лестные оценки вакцине от Pfizer/BoinNTech сменились более осторожными комментариями специалистов в отношении ее безопасности, длительности эффекта, производству и распространению. Начало массовой вакцинации не стоит ожидать ранее марта, процесс будет растянут по времени.

Пока нет ясности и с принятием нового пакета стимулов. Спикер Сената Митч Макконнелл, представитель республиканцев, считает, что целесообразно одобрить «малый» объем программы после сильных данных по рынку труда за октябрь.

Второй тур выборов двух кандидатов в верхнюю палату конгресса 5 января также будет ограничивать готовность республиканцев идти навстречу демократам в их стремлении принять пакет помощи на сумму свыше $2,2 трлн.

Представители ФРС вновь говорят о необходимости расширения фискальных стимулов. Но рынки пока не предпочитают обращать на это внимание.

Сегодня в США празднуется День ветеранов. Биржи работают, но можно ожидать невысокой торговой активности. Важных событий не ожидается. В 16:00 по мск состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Возможно, она намекнет о готовности монетарных властей Европы увеличить объем монетарной поддержки в декабре. Рынок ждет увеличения программы PEPP на €500 млрд», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рубль поддерживает дорожающая нефть