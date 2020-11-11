Москва, , 10:41 — REGNUM Динамика ипотечного кредитования в настоящее время не влечёт избыточной закредитованности населения. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Розничное, необеспеченное кредитование росло, но не тревожащими темпами и без увеличения закредитованности населения», — заявила Набиуллина.

По её словам, снижение ставок и льготная программа 6,5% поддержали рост ипотеки и даже позволили поставить исторические рекорды в выдаче кредитов для первичного рынка жилья.

Потенциал дальнейшего роста ипотечного рынка России сохраняется, так что ипотека останется доступной и после завершения соответствующей льготной программы, добавила она.

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