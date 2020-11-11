Москва, , 10:36 — REGNUM Нестандартные меры денежно-кредитной политики могут обернуться потерей доверия к регулятору. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Когда денежно-кредитная политика находится в зоне низких ставок, как у нас сейчас, каждый шаг очень много значит. И на примере других стран и сегодня, и в прошлом, мы видим, как сложно достигать цели, когда исчерпаны традиционные инструменты денежно-кредитной политики, и как может подтачиваться доверие к экономической политике, ценовой стабильности при задействовании нестандартных мер», — заявила Набиуллина.

«Нам, конечно, надо такой ситуации постараться избегать», — указала она.