Москва, , 10:35 — REGNUM В России могут запретить строительство на землях, пригодных для выращивания органических культур. Соответствующие поправки к Земельному кодексу по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разрабатывает Министерство сельского хозяйства. Об этом со ссылкой на документ 11 ноября сообщает газета «Известия».

Так, планируется отнести такие земельные участки к особо ценным сельскохозяйственным землям, чтобы не допустить их использования вне сельского хозяйства. В новых поправках Минсельхоз опишет критерии, по которым можно будет определить такие значимые для государства участки. Кроме того, за региональными властями закрепят обязанность устанавливать их границы. Это необходимо для того, чтобы сведения о таких землях заносили в Единый государственный реестр недвижимости.

В аппарате Виктории Абрамченко пояснили, что производство органической продукции (экологически чистой) существенно отличается от обычной, в нем применяют другие технологии.

«Мы должны стремиться к внедрению «зелёных стандартов» в сельском хозяйстве. Поэтому крайне важно защитить от выбытия и застройки те земли, которые пригодны для выращивания такой продукции», — добавили в аппарате вице-премьера.

Отмечается, что проработка вопроса по уточнению критериев особо ценных сельскохозяйственных земель ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина.