Москва, , 10:33 — REGNUM ЦБ уточнил прогноз по ВВП и темпам восстановления экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Мы уточнили прогноз того, как меняется ситуация на фоне развития пандемии, и тех данных, которые получили за второй и третий квартал. По итогам года мы ожидаем снижения ВВП на 4−5%, это на полпроцента меньше падения, чем по предыдущему прогнозу», — сказала Набиуллина.

Также она сообщила о понижении прогноза по темпу восстановлению экономики на ближайшие кварталы.

«Мы понизили ожидания по росту ВВП на половину процентного пункта — по итогам 2021 года до 3−4 процентов. Но это также связано и с тем, что мы пересмотрели базовые прогнозы на 2020 год», — уточнила Набиуллина.

При этом, по ее словам, прогноз роста экономического роста на 2022−2023 годы не изменился, ЦБ ожидает в 2022 году рост на 2,5—3,5% и в 2023 году — на 2−3%.