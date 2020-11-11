Москва, , 10:30 — REGNUM В среднесрочной перспективе в экономике России превалируют дезинфляционные риски. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«На среднесрочном горизонте более медленное восстановление спроса и сохранение напряжённой эпидемиологической обстановки будет оказывать сдерживающее влияние на экономическую активность и на инфляцию», — заявила Набиуллина.

По её словам, регулятор учитывает это и будем учитывать при принятии следующих решений по ключевой ставке.

«При этом мы полагаем, что в рамках базового сценария у нас остаётся всё ещё пространство для смягчения денежно-кредитной политики, так как среднесрочные дезинфляционные риски со стороны спроса превалируют», — указала она.