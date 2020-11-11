Челябинск, , 10:28 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело против директора одной из фирм. Он подозревается в невыплате заработной платы, сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что в 2019 году гражданин не заплатил сотрудникам больше 200 тыс. рублей. При этом необходимые деньги якобы имелись на счетах.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и круг пострадавших. Также принимаются меры к погашению задолженности. Отметим, ранее в регионе уже возбуждали аналогичные дела. В ряде случаев руководители смогли избежать наказания, выплатив сотрудникам все долги.