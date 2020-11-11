Москва, , 10:26 — REGNUM Развитие авиасообщения и увеличение количества компаний-лоукостеров поможет экономике России быстрее преодолеть последствия пандемии и улучшит транспортную доступность территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил член Общероссийского народного фронта, зампредседателя «Партии Роста» Сергей Демин. Так он прокомментировал слова главы Минтранса РФ Виталия Савельева о том, что в РФ должно быть больше компаний-лоукостеров.

«Мировой опыт говорит о том, что сектор авиасообщения имеет большой потенциал для развития в нашей стране с ее большими расстояниями, — отметил Сергей Демин. — Часто приводят в пример Европу, где между столицами можно перелететь за 10 евро, но для этого нужна развитая система аэропортов и соответствующая инфраструктура. Сделав доступными удаленные уголки России, государство сможет привлечь туда инвестиции, туристов, создать новые рабочие места и повысить занятость населения».

По словам Сергея Демина, есть районы Дальнего Востока, где сообщение между отдельными городами возможно наладить только авиатранспортом.

«Построить автомобильную или железную дороги во многих районах затруднительно в силу рельефа и природных особенностей, — считает Сергей Демин. — И если государство примет соответствующие программы развития и поддержки авиасообщения, то от этого выиграют все».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Савельев заявил, что транспортная отрасль является ключевой для экономического развития России.

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