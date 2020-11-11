Томск, , 10:26 — REGNUM Специальные социальные выплаты томским медикам за работу с ковид-пациентами будут производиться по новым правилам. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в администрации Томской области.

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Выплата будет осуществляться ежемесячно через Фонд социального страхования. Её размер будет зависеть от фактического числа отработанных смен и категории работника.

Новый порядок правительство РФ утвердило 31 октября. Он начнёт действовать с 1 ноября 2020 года и будет применяться в течение всего 2021 года. Первые выплаты медикам обещают в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области сумма выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, вырастет до 50 тысяч рублей за рабочий месяц.

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