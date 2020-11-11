Сеул, , 10:29 — REGNUM На конец октября 2020 года в Южной Корее на рабочих местах трудились 27,08 млн человек, что на 421 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самое большое сокращение с апреля текущего года.

Известно, что в марте численность занятого населения сократилась на 195 тыс. человек, в апреле — на 476 тыс. человек, в мае — на 392 тыс. человек, в июне — на 352 тыс. человек, в июле — на 277 тыс. человек, в августе — на 274 тыс. человек, в сентябре — на 392 тыс. человек.

Отмечается, что количество работающего населения в сфере государственного управления и национальной обороны увеличилось на 123 тыс. человек, в сфере здравоохранения — на 105 тыс. человек. Однако в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, напротив, сократилось на 227 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — на 188 тыс. человек, в сфере образования — на 103 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте от 15 лет и старше составил 60,4%, уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет — 65,9%. Уровень безработицы вырос на 0,7%, до 3,7%, что является самым высоким октябрьским показателем с 2000 года.