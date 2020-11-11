Москва, , 10:20 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп не предпринимал никаких мер по ограничению деятельности финансового капитала. Об этом 11 ноября заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин на своем Youtube-канале «Движение Альтернативы».

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«Есть несколько мифов, которые сложились в современной России и активно тиражируются не только официальными, но и оппозиционными СМИ, — сказал Бузгалин. — Один из таких мифов связан с самой личностью Трампа. Трамп, дескать, это защитник простого народа Америки, Трамп — это человек, который хочет усилить американское государство — чтобы оно было не транснациональным, а суверенным. Выясняется, что Трамп — это борец с финансовым капиталом, защитник индустриализации, поборник слома глобальной модели капитализма».

Однако, как подчеркнул Бузгалин, Трамп — это миллиардер, который ориентирован на очень разный бизнес, который, безусловно, связан с финансовыми спекуляциями, и одна из главных сфер его бизнеса — это строительство. А, по словам Бузгалина, более спекулятивной, мафиозной и коррумпированной сферы придумать просто невозможно.

«Никаких серьезных мер, направленных на ограничение финансово-посреднического капитала, Трамп не принимал, — подчеркнул экономист. — В США был одно время закон, который должен был разграничивать инвестиционную деятельность банков и их деятельность в качестве посредников. Проще говоря, если вы вкладываете деньги в реальный сектор, то ограничений нет. А если вы занимаетесь перепродажей ценных бумаг, то будут ограничения и высокие налоги. Этот закон давно отменили, и восстанавливать его никто не собирается. Так что миф о том, что Трамп — враг финансового капитала, мягко говоря, безоснователен».

По словам Бузгалина, в настоящее время в США никакой поддержки малого и среднего бизнеса нет. Вместо этого есть очень много популизма.

«Надо расстаться с иллюзией, что Трамп хорош для России. Он вроде бы не проклинал Россию так, как это делали демократы. Но есть риторика, а есть реальные дела. А реальные дела Трампа были антироссийскими, — сказал экономист. — Байден по сути ничем не лучше Трампа. И тот и другой были, есть и будут представителями крупного капитала. А он весь подчинен финансовой системе. Финансовый капитал господствует над реальным сектором, а реальный сектор вкладывает деньги в финансовый для спекуляций. Процесс идет. Трамп его не остановил, а Байден будет продолжать».

Бузгалин уверен, что для РФ и для мира и Трамп, и Байден — это «непрекращающееся зло».

«Зло глобального капитала, который подавляет не только своих граждан, но и культуру, и научно-технический прогресс», — подытожил Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что передача полномочий новой администрации США должна быть плавной.

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