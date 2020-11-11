Варшава, , 10:19 — REGNUM Экс-председатель гданьской нефтяной компании Grupa Lotos (Польша) Павел Маевский был назначен на должность председателя нефтегазовой компании Польши PGNiG. Соответствующее решение принял Совет директоров компании. Об этом сообщает Dziennik.

В прошлом Маевский был членом правления Do & Co Poland, вице-председателем правления Huta Stalowa Wola и председателем правления компании Airport Cleaning Service. Он также был членом Совета директоров в компаниях Jelcz и ZEM Abędy.

Маевский вступит в новую должность 12 ноября. Срок его полномочий продлится до 10 января 2023 года. На этой должности он заменит Ежи Квечинского, который недавно ушел в отставку по личным причинам. Квечиньский был председателем PGNiG с 10 января 2020 года.

Компания PGNiG — крупнейшая в Польше нефтегазовая компания, одна из крупнейших польских компаний в целом. Организация занимается добычей природного газа и сырой нефти, а также их хранением и продажей. Компания занимается продажей нефти и газа в Ливии, Пакистане, Чехии, Дании и Германии.