Москва, , 10:17 — REGNUM «Единая Россия» совместно с правительством РФ подготовила поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2021−2023 годы, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Прежде всего, поправки направлены на дополнительное обеспечение социальных гарантий и защиту отдельных категорий граждан. В частности, субсидирование авиаперевозок предлагается увеличить на 2 млрд рублей.

На подключение малых населенных пунктов к интернету будет направлено еще 6,2 млрд рублей, что позволит до конца 2021 года подключить к интернету порядка 2,5 тыс. населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек.

Второе чтение проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы состоится в Госдуме в ноябре.