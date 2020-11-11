Москва, , 10:16 — REGNUM Смягчение денежно-кредитной политики в России на фоне пандемии коронавируса способствует хорошим перспективам восстановления экономики в текущем и 2021 годах. Об этом 11 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по вопросу «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«Смягчение денежно-кредитной политики, эффекты которого и для экономики, и для совокупного спроса проявляются более постепенно. Это смягчение, которое происходило в этом году, оно уже поддерживает восстановление экономической активности и, главное, продолжит это делать в 2021 году», — заявила Набиуллина.