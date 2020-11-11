Барнаул, , 10:10 — REGNUM Досрочно установленный годовой рекорд по выдаче ипотеки прокомментировал в социальных сетях директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему это произошло? В первую очередь, из-за дешёвой ипотеки. Под новостройки банки дают по 6%, а некоторые и вовсе ниже. Вслед за первичкой «роняют» и ставки по вторичке — есть по 7,4%, есть 7,9%».

Именно поэтому, по словам эксперта, на рынке возник ажиотаж: выставленные на продажу квартиры разлетаются мгновенно.

Дмитрий Дворядкин «Если люди не могут из-за этого дефицита найти хороший вариант в новостройках — идут на вторичный рынок. Да, ипотека не такая выгодная — но всё-таки вполне удобоваримая. И пока ещё на вторичку цены немного, но ниже, плюс есть готовый ремонт, а значит, не надо переплачивать».

По его словам, объем предложений на вторичном рынке сократился примерно на 30%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в РБК со ссылкой на предварительные оценки «Дом.РФ» и Frank RG сообщили о рекордных объемах выдачи ипотечных кредитов в России. За 10 месяцев 2020 года банки выдали больше ипотечных кредитов, чем за рекордный 2018 год — 3,25 трлн рублей.

По некоторым оценкам, в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.