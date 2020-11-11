Москва, , 09:51 — REGNUM Нефть планомерно повышалась в течение торгов 10 ноября, ускорив подъем под занавес торгов после благоприятной отраслевой статистики. В итоге Brent завершила день на отметке $44, которую тестирует на утренних торгах 11 ноября, обновляя максимумы начала сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Надежды на скорое появление вакцины вдохновили покупателей рисковых активов по всему спектру мировых рынков, и сырьевой сегмент не стал исключением, несмотря на продолжающийся рост числа зараженных в Европе и США.

Трейдеры начали закладывать в цену более уверенное восстановление спроса на энергоносители после пандемии, что обусловило дальнейшее удорожание фьючерсов.

Также продолжение роста Brent было обусловлено ежемесячным обзором минэнерго США, в рамках которого ведомство прогнозирует снижение добычи в стране на 860 тыс. баррелей в день против предыдущей оценки — 800 тыс. баррелей.

Прогноз по производству нефти в 2021 году предполагает объемы на уровне 11 млн баррелей в день во втором квартале с последующим восстановлением на 300 тыс. баррелей до конца 2020 года.

Под занавес торгов оптимизма игрокам добавила отраслевая статистика. В частности, отчет API отразил сокращение запасов сырой нефти более чем на 5 млн баррелей.

Компоненты релиза также показали снижение — запасы бензина и дистиллятов упали на 3,3 млн и 5,6 млн баррелей соответственно.

Официальный отчет минэнерго на этой неделе выйдет с опозданием на день — 12 ноября в связи с празднованием Дня ветеранов в США.

Для покорения новых среднесрочных вершин потребуются сохранение общего оптимизма инвесторов на фондовых площадках и в идеале дальнейшие сигналы о готовности ОПЕК+ повременить с наращиванием добычи, которых, впрочем, на данном этапе не последует, учитывая недавнее восстановление цен», — пояснил эксперт.

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