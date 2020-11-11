Москва, , 09:45 — REGNUM Власти Москвы не намерены останавливать строительство и ремонтные работы на территории столицы из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

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На стройках проводится максимум мероприятий, чтобы не допустить заражения рабочих коронавирусом: строгий масочный режим, измерение температуры, изолированная работа строительных бригад и т .д.

По словам Бочкарёва, остановка строительства приведет к остановке других секторов, отодвинет сроки выполнения задач и отнимет ресурсы на лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Москвы с 2021 по 2023 год планируется построить 4,3 млн кв. метров жилья.

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