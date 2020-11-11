Горно-Алтайск, , 09:44 — REGNUM В Госсобрании Республики Алтай 10 ноября состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.

По словам министра финансов Надежды Табаевой, что расчёт налоговых и неналоговых доходов проводился исходя из «базового» сценарного варианта развития экономики. Так, в 2021 году планируется получить доходы в размере чуть более 7 млрд рублей. Всего в республике налог на доходы физлиц платят 77 тыс. человек, налог на прибыль — 691 организация.

«Транспортный налог уплачивают 52 тыс. человек и 924 организации. Что касается безвозмездных поступлений в 2021 году, то их планируется получить в объеме 14 544 млн рублей», — отметили в Заксобрании.

В результате общий объём доходов республиканского бюджета составит около 21,6 млрд рублей. Расходы достигнут почти 21,7 млрд. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году составит 110,4 млн рублей.