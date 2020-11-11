Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM Институт надзора за рынками планируют внедрить в Казахстане для оперативного изъятия небезопасной продукции. Об этом заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на пленарном заседании Мажилиса (парламента).

Министр представил депутатам законопроект о техническом регулировании. Он отметил, что в Казахстане планируется отказаться от контроля субъектов и перейти к контролю объектов. Для этого специалисты будут отбирать образцы для проведения лабораторных исследований.

Министр пояснил, что внедрение института надзора не предполагает тотального контроля на рынке, а товары будут проверяться по схеме «выявление — испытание — изъятие с рынка».

Указанный законопроект одобрен депутатами в первом чтении. Однако депутаты от фракции «Ак жол» («Светлый путь») воздержались при голосовании. Глава партии Азат Перуашев сказал, что министерство проигнорировало концепцию закона, которую члены партии предлагали правительству.