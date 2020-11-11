Пермь, , 09:34 — REGNUM В Пермском крае начался процесс объединения в единый научно-производственный комплекс акционерных обществ «ОДК-Пермские Моторы» и «ОДК-Авиадвигатель», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), которая входит в состав госкорпорации «Ростех», оптимизирует организационную структуру. На базе двух пермских предприятий (АО «ОДК-ПМ» и АО «ОДК-Авиадвигатель») будет создан единый научно-производственный комплекс «ОДК-Пермские моторы».

Для управления научно-производственным комплексом (НПК) введена должность заместителя генерального директора АО «ОДК». 10 ноября на нее назначен управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Сергей Харин, ранее занимавший должность первого заместителя управляющего директора — генерального конструктора — начальника ОКБ АО «ОДК-Авиадвигатель», назначен исполнительным директором АО «ОДК-Пермские Моторы».

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что пермские предприятия обеспечены заказами, развивается направление по массовому производству двигателей ПД-14, ПД-8, развернута полномасштабная работа по проектированию ПД-35, двигателя, который раньше в стране не производился. Проекту по строительству испытательного стенда для ПД-35 присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Это даёт налоговые преференции участникам.

Напомним, АО «ОДК-Пермские моторы» является производителем авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Предприятие входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

АО «ОДК-Авиадвигатель» является российским конструкторским бюро по разработке газотурбинных двигателей авиационного и промышленного назначения, также входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — интегрированную структуру, специализирующуюся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.