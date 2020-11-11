Хабаровск, , 09:44 — REGNUM В Хабаровске до конца года планируют открыть новый завод по переработке твёрдых коммунальных отходов. Предприятие компании «ДВ Сеньхе» будет из макулатуры производить толстослойный картон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Завод планировали запустить раньше, но сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса.

На данный момент оборудование запущено и проходит тестирование готовой продукции. Промышленное производство начнётся, как только будут достигнуты необходимые стандарты качества изделий.

Завод будет перерабатывать макулатуру марки МС-5б. Вторсырьё будут поставлять головная компания «Чистая планета», которая уже не первый год занимается сбором и переработкой макулатуры, пластика в Хабаровском крае.

Толстослойный картон будет выходить в роликах. Он широко применяется при производстве различных материалов. Кроме того, спрос на такой картон постоянно растёт как в России, так и в Китае.

Напомним, в Хабаровском крае, как и по всей стране, по нацпроекту «Экология» проходит реформа системы обращения с ТКО.

Как сообщало ИА REGNUM, стекольный завод в Башкирии планируют создать на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск».