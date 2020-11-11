Москва, , 09:30 — REGNUM В октябре 2020 года российские авиакомпании перевезли 6,78 млн пассажиров. Это на 39,2% меньше, чем за октябрь 2019 года, сообщили в Росавиации.

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Пассажирооборот в октябре снизился на 50,8% и составил 13,8 млрд. пассажирокилометров. В частности, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлота» упал на 65,8% «Уральские авиалинии» — на 33,8%, «Россия» — на 41,1%.

Всего за десять месяцев 2020 авиакомпании России перевезли 59,44 млн пассажиров, что на 46,1% меньше чем, за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, рссийские авиакомпании могут не успеть получить весь объём господдержки, компенсирующей потери от снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

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