Москва, , 09:28 — REGNUM Госдума в первом чтении обсудит правительственный законопроект о новом исчислении минимального размера труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

По данным Минтруда, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в 2020 году составит 11 241 рубль и по сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 5,5%.

Увеличение минимального размера оплаты труда затронет 3,9 млн человек.

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