Москва, , 09:26 — REGNUM Сколько и где можно ловить дальневосточникам рыбы и краба, и должно ли быть у жителей макрорегиона законное право на любительский лов, рассказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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По словам полпреда, на Дальнем Востоке добывается более половины российского улова. При этом 60% выловленной дальневосточниками рыбы отправляют в регионы.

«Не такая маленькая цифра, но может быть и больше», — считает Юрий Трутнев.

Что касается вылова морепродуктов и рыбы «сколько хочется», то по мнению полпреда президента, «сколько хочется — не получится, потому что людей остановить на этом пути трудно, и мало что останется».

«Но мне кажется, что при выходе больших рыболовецких компаний на дальневосточный рынок мы перешли точку баланса. Получается так, что человек живёт на Камчатке, где вокруг нерестовые реки, а вот где он реально может поймать рыбу, уже трудно понять. Люди пробираются в труднодоступные места, где их никто не поймает, но это неправильная ситуация. Надо ещё раз очень серьёзно подумать и о прибрежном лове. Всё-таки с прибрежного лова очень много шло именно на берег Дальнего Востока», — сказал Трутнев на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

Он добавил, что крупные рыболовецкие компании не обеднеют, если небольшую часть закрепленных за ними участков рек, выделят для любительского лова. Причём сделают это именно рядом с городами, с дорогами для того, чтобы у людей было право законно ловить рыбу.

«Это действительно ни в какие ворота не лезет, когда человек живёт на берегу речки, но рыбу ловить не может. Поэтому мы обязательно этим займёмся, постараемся это сделать в достаточно короткие сроки. Компании немножечко бунтуют против этих решений, но я думаю, что мы всё-таки правы», — пообещал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам полпреда, программа «Дальневосточный гектар» заработала ни как инструмент, который вдруг остановит отток населения, а как возможность экономической свободы. Без земли невозможно реализовать ни один проект. На данный момент дальневосточный гектар взяли 86,5 тыс. человек.