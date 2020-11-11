Ханты-Мансийск, , 09:20 — REGNUM Тринадцать идей из Югры вошли в топ-лист форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие проводится в Москве Агентством стратегических инициатив 11−13 ноября, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Губернатор Югры Наталья Комарова станет участником сессии деловой программы форума «Потенциал креативных индустрий для России будущего». Участниками данной сессии станут первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов и другие.

Отмечается, что прямые трансляции сессий форума «Сильные идеи для нового времени» будут доступны на сайте мероприятия, а также на сайте фонда Росконгресс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форум «Сильные идеи для нового времени» Югра представила 139 идей, из них 15 признаны лучшими в ходе регионального этапа. Агентство стратегических инициатив планировало составить топ-100 идей, но из-за большого числа предложений было принято решение составить топ-лист из 300 идей.

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