Москва, , 09:10 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал о планах по расширению программы «Дальневосточный гектар».

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По словам полпреда, программа «Дальневосточный гектар» заработала ни как инструмент, который вдруг остановит отток населения, а как возможность экономической свободы. Без земли невозможно реализовать ни один проект. На данный момент дальневосточный гектар взяли 86,5 тыс. человек.

«Сегодня получить гектар можно за 32−34 дня. Это очень хороший результат. Это программа для экономически активных людей, готовых трудиться, брать на себя риски, строить дома, заводить семьи. Программа для того, чтобы люди не мыкались по куче чиновников, не собирали бумаги, а просто нажали кнопку, сформировали участок, отправили заявку и получили его сначала в аренду, а потом в собственность», — пояснил Трутнев на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

Документы на расширение программы уже подготовлены. Планируется, что те, кто взял один гектар, освоил его и нуждается в следующем для развития своего проекта, получат возможность взять ещё один надел.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Юрия Трутнева, отток жителей с Дальнего Востока есть, но он снижается.