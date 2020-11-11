Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве выделено 10 новых стартовых площадок по программе реновации. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

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Таким образом, всего на данный момент в реновацию входит более 470 площадок. Новые площадки реновации расположены в пять административных округах и шести районах столицы.

Новые дома, построенные на этих площадках, позволят расселить 33 пятиэтажки, в которых насчитывается 2,3 тыс. квартир. Современное комфортное жилье получат 6 тысяч москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект о распространении реновации на всю Россию.

Подробнее: Совет при президенте раскритиковал расширение реновации на всю Россию