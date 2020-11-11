Москва, , 08:53 — REGNUM В России установлен новый рекорд по объёмам выдачи ипотеки. Так, за десять месяцев 2020 года общий объём выданных населению на покупку жилья кредитов составил 3,25 трлн рублей. Об этом 11 ноября сообщает РБК со ссылкой на предварительные оценки «Дом.РФ» и Frank RG. По прогнозам, в целом за 2020 год может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей.

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Напомним, предыдущий рекорд был установлен в 2018 году. Тогда этот показатель составлял 3,01 трлн рублей. В прошлом году населению было выдано ипотечных кредитов на сумму 2,85 трлн рублей.

«Выдача жилищных кредитов в октябре текущего года — 550 млрд рублей — вновь обновила рекорд за месяц. До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 млрд рублей), августе (393 млрд рублей) и сентябре (504 млрд рублей)», — отмечается в статье.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина объяснила рекорды по выдачам ипотеки общим снижением ставок и реализацией льготной ипотеки под 6,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минфин по поручению президента России Владимира Путина внёс в правительство проект постановления о продлении программы субсидирования ипотеки по льготной ставке 6,5% на квартиры в новостройках до 1 июля 2021 года.

Согласно данным ведомства, на середину октября в рамках программы было заключено около 225 тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше 630 млрд рублей. Ожидается, что продление программы до середины следующего года позволит дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей.

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