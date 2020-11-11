Москва, , 08:49 — REGNUM Задолженность жителей России по банковским кредитам с начала 2020 года выросла почти на 9,8%, передаёт 11 ноября со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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В III квартале задолженность граждан по кредитам в банках составила 19,28 трлн рублей. Средняя семья отдает около 32% от годового дохода на погашение кредитов.

В III квартале 2019 году средний уровень закредитованности составлял 30%, а средняя задолженность домохозяйства — 341 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 1 июля 2020 года задолженность по ипотечным кредитам составила более 8 трлн рублей.

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