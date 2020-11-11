Сеул, , 08:51 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 ноября составил $14,1 млрд, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также вырос на 12,1%, до $1,88 млрд.

Известно, что экспорт полупроводников вырос на 31,9%, легковых автомобилей — на 8,3%, устройств беспроводной связи — на 33,3%. С другой стороны, экспорт нефтепродуктов упал на 24,1%, компьютеров и периферийных устройств — на 3,1%.

Экспорт товаров в Китай увеличился на 14,5%, в США — на 23,5%, в страны Европы — на 40,5%, во Вьетнам — на 15,8%, однако в Японию, напротив, сократился на 7,4%, в страны Ближнего Востока — на 4,5%.

Импорт за аналогичный период вырос на 7,8%, до $13,3 млрд. В частности, импорт полупроводников вырос на 42%, однако импорт сырой нефти сократился на 57,9%, газа — на 27,8%, устройств беспроводной связи — на 7,9%.

Импорт из Китая вырос на 34,8%, из стран Европы — на 37,4%, из Японии — на 24,6%, однако из США, напротив, упал на 5,1%, из стран Ближнего Востока — на 59,3%, из Канады — на 11,1%.

Профицит торгового баланса составил $760 млн.