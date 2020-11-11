Москва, , 08:56 — REGNUM О расширении программы «Дальневосточный гектар», новшествах рыболовства, поддержке инвестпроектов, строительстве инфраструктуры на Дальнем Востоке, миграционных потоках и о многом другом рассказал на «Деловом завтраке» в «Российской газете» полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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По словам Юрия Трутнева, отток жителей с Дальнего Востока есть, но он снижается.

«В 2013 году отток составлял 45 тыс. человек, в 2018-м — уже чуть больше 30 тыс., в 2019 году — 10,5 тыс. В этом году из-за пандемии в том числе — уехало ещё меньше дальневосточников. Мы уже видим это по статистике полугодия. Конечно, плохо, что люди продолжают уезжать, но не думаю, что проблему можно быстро решить.

Я не вижу сегодня возможности быстро прекратить отток населения, но мы по этому пути идём. Уверен, мы добьёмся, что люди и на Дальнем Востоке будут жить с комфортом», — заверил полпред президента.

Трутнев добавил, что «надо перестроить весь Дальний Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать инвестиционный климат во всех регионах ДФО и сформировать новую модель для привлечения инвестиций.